Расчёты оптоволоконных FPV-камикадзе продолжают охоту за личным составом ВСУ в Курском приграничье.
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Расчёты оптоволоконных FPV-камикадзе продолжают охоту за личным составом ВСУ в Курском приграничье.
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