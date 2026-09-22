Тайны Антарктиды: как древние горы под льдами запустили эволюционный бум на Земле

Представьте себе горы, которые в буквальном смысле изменили ход эволюции на Земле. Эти гигантские хребты, скрытые под многокилометровым ледяным щитом Антарктиды, могли стать тем самым «ключом», который открыл двери для появления сложной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России изменят ...
- Ирина Шихман и Ел...
- ВД Антициклон принес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым