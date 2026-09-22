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Тайны Антарктиды: как древние горы под льдами запустили эволюционный бум на Земле

Тайны Антарктиды: как древние горы под льдами запустили эволюционный бум на Земле

Представьте себе горы, которые в буквальном смысле изменили ход эволюции на Земле. Эти гигантские хребты, скрытые под многокилометровым ледяным щитом Антарктиды, могли стать тем самым «ключом», который открыл двери для появления сложной жизни.

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