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Руни о Беллингеме против Норвегии: «Я упоминал Джеррарда в финале ЛЧ-2005, говоря, что на ЧМ будет игра, где нам понадобится Джуд. Он показал себя, когда был нужен Англии»

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни оценил вклад Джуда Беллингема в победу англичан над Норвегией.

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