«НИЖФАРМ» успешно завершил клиническое исследование препарата для лечения сахарного диабета 2 типа

Первое российское многоцентровое проспективное неинтервенционное исследование препарата для лечения сахарного диабета 2 типа Инкресинк показало, что более 80% пациентов по итогам приема препарата смогли достичь индивидуального целевого уровня гликированного гемоглобина (HbA1c).
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