Исторические напёрстки Северные Потоки: дело раскрыто (самое правдивое изложение) С места в карьер: настольное издание Госдепартамента США «The Wall Street Journal» (WSJ ) давеча поделилось обжигающей правдой, характеризующей вообще общее клиническое состояние мировой политики, в частности – отношение повелителей мира из Града-на-Холме к добрым людям планеты, сирым и убогим.