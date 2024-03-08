Что-то готовится: После выволочки в МИД посольство США дало американцам 48 часов

вл валерий лисицын Давно пора прополоть в России всю американскую шушеру . Ясно что ничего хорошего они нам не внесут кроме вреда . Везде и повсюду американцы сеют раздор и смуту, это их главная цель и политика. Церемониться с ними значит вредить нашей стране. Гнать!

ВЧ Владимир Черноморский Наконец-то ки дошло, с 90 годов вели свою деятельность и только спустя 30 лет, поняли, кто они, как-то медленно действуем