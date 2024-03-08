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Царьград

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Что-то готовится: После выволочки в МИД посольство США дало американцам 48 часов

Что-то готовится: После выволочки в МИД посольство США дало американцам 48 часов

Американское посольство дало странное предупреждение своим гражданам в России.Похоже, после некоего разговора в МИД России, американцы не на шутку испугались.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Давно пора прополоть в России всю американскую шушеру . Ясно что ничего хорошего они нам не внесут кроме вреда . Везде и повсюду американцы сеют раздор и смуту, это их главная цель и политика. Церемониться с ними значит вредить нашей стране. Гнать!
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8 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Наконец-то ки дошло, с 90 годов вели свою деятельность и только спустя 30 лет, поняли, кто они, как-то медленно действуем
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6 час.
Андрей Stan
Честно говоря, на мой взгляд и степень владения информацией, я бы простой объявил бы о закрытии этих и многих других подобных НКО. Причем, в ультимативном тоне и в 3-х дневный срок... В случае не соблюдения, арест всех сотрудников... и счетов данных контор... )))
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4 час.

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