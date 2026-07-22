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Калужские новости

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Калужских автомобилистов просят помочь найти пропавшую пенсионерку

Калужских автомобилистов просят помочь найти пропавшую пенсионерку

Волонтёры «ЛизыАлерт» просят автомобилистов, проезжавших по трассе Барятино - Киров, проверить записи с видеорегистраторов, чтобы помочь найти 75-летнюю женщину с возможной потерей памятиВ Калужской области продолжаются поиски 75-летней Галины Ульященковой (Бурмистровой), пропавшей 19 июля в Барятино.

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