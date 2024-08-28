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ЦТАК: Ким Чен Ын понаблюдал за контрольно-проверочной стрельбой РСЗО

ЦТАК: Ким Чен Ын понаблюдал за контрольно-проверочной стрельбой РСЗО

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник присутствовал на испытательных стрельбах модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 240 миллиметров, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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