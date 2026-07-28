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Татар-информ

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В Татарстане 28 июля ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер

В Татарстане 28 июля ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ Во вторник, 28 июля, в республике прогнозируется переменная облачность, кратковременные дожди, местами ночью в отдельных районах возможны грозы и град, сообщает Гидрометцентр РТ.

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