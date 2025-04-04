Польский министр Колодзейчак предложил купить или взять в аренду порт Одессы

Власти Польши могли бы купить или арендовать порт Одессы для использования его своими гражданами. Об этом 3 апреля сказал заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.
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