Анонсирован сиквел шутера в параллельной реальности INDUSTRIA 2 на Unreal Engine 5 Изда...

Анонсирован сиквел шутера в параллельной реальности INDUSTRIA 2 на Unreal Engine 5Издатель Headup Games и разработчик Bleakmill анонсировали INDUSTRIA 2, продолжение повествовательного шутера от первого лица INDUSTRIA, действие которого происходит в альтернативном измерении, где доминирует злонамеренный искусственный интеллект.