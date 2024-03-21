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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирован сиквел шутера в параллельной реальности INDUSTRIA 2 на Unreal Engine 5 Изда...

Анонсирован сиквел шутера в параллельной реальности INDUSTRIA 2 на Unreal Engine 5 Изда...

Анонсирован сиквел шутера в параллельной реальности INDUSTRIA 2 на Unreal Engine 5Издатель Headup Games и разработчик Bleakmill анонсировали INDUSTRIA 2, продолжение повествовательного шутера от первого лица INDUSTRIA, действие которого происходит в альтернативном измерении, где доминирует злонамеренный искусственный интеллект.

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