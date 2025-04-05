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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Устюгов: «Про Большунова можно ничего не говорить. Не хочу, чтобы моя фамилия потом рядом с его стояла»

На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани Большунов раскритиковал судей после того, как его наказали за обгон Устюгова в спринте – тогда Александр подрезал соперника, и тот ударил его палкой по бедру.

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