Выпуск мебели вырос на 33% в натуральном выражении

Производство мебели в России вырастет в натуральном выражении на 33% год к году и составит 66,7 млн единиц, пишет «Ъ» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).
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