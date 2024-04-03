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«Солдаты удачи»: в МИД России отреагировали на шведских наемников на Украине

«Солдаты удачи»: в МИД России отреагировали на шведских наемников на Украине

России давно известно об участии военных Швеции в боях на Украине на стороне киевского режима. Об этом заявили в МИД России, комментируя слова шведского министра иностранных дел Тумаса Ванеска о том, что Стокгольм допускает вербовку своих граждан, что якобы не нарушает никаких международных законов.

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Комментарии
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Eduard
Так отправьте викингов к праотцам!
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17 час.
Eduard
Ничуть не удивляет.Запад всё пытается выдать что на Украине Россия никто,а себя выдать за &quot;корешей&quot;.Викинги кореша &quot;хохлов&quot;?Шутки из Европы?
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17 час.
Eduard
К Полтаве прорываются за &quot;добавкой&quot;?
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17 час.

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