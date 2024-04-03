«Солдаты удачи»: в МИД России отреагировали на шведских наемников на Украине

России давно известно об участии военных Швеции в боях на Украине на стороне киевского режима. Об этом заявили в МИД России, комментируя слова шведского министра иностранных дел Тумаса Ванеска о том, что Стокгольм допускает вербовку своих граждан, что якобы не нарушает никаких международных законов.