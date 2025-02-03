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Чем аукнутся высокие зарплаты курьеров: неожиданное последствие, из-за которого за голову схватились уже не только заводы

Чем аукнутся высокие зарплаты курьеров: неожиданное последствие, из-за которого за голову схватились уже не только заводы

Стеклянная сказка Традиционный анекдот в тему: Встречаются два зумера: - Привет! Что делаешь? - Пока не в ресурсе, ищу себя, пытаюсь раскрыть внутренний потенциал - А ты что делаешь? - Живу от зарплаты до зарплаты! - Так ты нашёл работу? - От зарплаты отца до зарплаты матери.

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Комментарии
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Николай Кузнецов
Так то начальство в те времена имела бонусы кроме зарплаты, но уж всяко не в десятки раз больше работяг. Не считая самых высших чиновников, да еще в Средней Азии.
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5 час.
Виктор Онегин
Статья не серьёзная, человек хочет жить не послезавтра а сейчас. У нас рабочему платят не плохо, но молодежь не идёт работать на производство. Вот бы этот вопрос проанализировать. Я думаю что информация и реклама баламутит молодые мозги. Вот даже автор пишет что рабочих найдут на производство. Но я сомневаюсь. Школа уже не даёт тех знаний по физике химии математике геометрии особенно стереометрии. Хороший разряд можно получить только с техническим средним образованием. Даже если будет рабочим в 2 раза больше зарплата,то это не решит проблему. Что я описал это уже проблема силовых органов, потому что без производителя не будет не производства, товара. И этот факт кому недо не доходит, Идёт выпуск менеджеров которых со школьной скамьи учат зарабатывать деньги обманом.  Идёт постоянно реклама,кто сколько наворовал и ему ни чего не было, главное других вовремя сдать. А курьеры будут работать и зарабатывать, пока здоровье есть.
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4 час.
Валерий Цымбулов
А давайте сравним хотя бы довоенные , советские года. Зарплаты были не ахти, но был престиж, интерес к жизни, желание добиться успеха в любом выбранном деле так, чтобы о тебе заговорили . Сегодня этого НИЧЕГО НЕТ! А есть погоня за &quot;бабками&quot; и желание , чтоб тебе завидовали. Нет у нас той политики в работе с молодёжью и нет к ней интереса. Они САМИ ПО СЕБЕ,
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2 час.
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