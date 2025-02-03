Чем аукнутся высокие зарплаты курьеров: неожиданное последствие, из-за которого за голову схватились уже не только заводы

Виктор Онегин

Статья не серьёзная, человек хочет жить не послезавтра а сейчас. У нас рабочему платят не плохо, но молодежь не идёт работать на производство. Вот бы этот вопрос проанализировать. Я думаю что информация и реклама баламутит молодые мозги. Вот даже автор пишет что рабочих найдут на производство. Но я сомневаюсь. Школа уже не даёт тех знаний по физике химии математике геометрии особенно стереометрии. Хороший разряд можно получить только с техническим средним образованием. Даже если будет рабочим в 2 раза больше зарплата,то это не решит проблему. Что я описал это уже проблема силовых органов, потому что без производителя не будет не производства, товара. И этот факт кому недо не доходит, Идёт выпуск менеджеров которых со школьной скамьи учат зарабатывать деньги обманом. Идёт постоянно реклама,кто сколько наворовал и ему ни чего не было, главное других вовремя сдать. А курьеры будут работать и зарабатывать, пока здоровье есть.