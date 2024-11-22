Рада заговорила о том, что солдаты ВСУ стали рабами киевского режима

Правительство Украины и ее президент Владимир Зеленский обманным путем сделали военнослужащих ВСУ «рабами», заявил экс-спикер и депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков 22 ноября на заседании парламента.
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