Международная группа учёных под руководством Карлеса Лалуэса-Фокса (директор Музея естественных наук Барселоны) проанализировала 243 древних генома из 31 археологического памятника Пиренейского полуострова, охватывая I–VIII века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему в Калининг...
- Дизель для США уп...
- Что нельзя делать...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым