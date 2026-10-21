Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс после ничьей с «Баварией» (2:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов назвал форварда мюнхенцев Харри Кейна главным претендентом на «Золотой мяч» в этом году.
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