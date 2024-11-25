ОСТАНКИНСКИЕ ВЕ...
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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Свежие комментарии

Волейбольная команда спортклуба Останкинского начала борьбу в окружном турнире

Как сообщает паблик школы ШИК №16, спортивный клуб «Гепард» продолжает набирать обороты. Ребята настолько увлечены спортом, что не ограничиваются лишь занятиями в нашей школе, они активно участвуют в спортивных состязаниях с учениками других школ.

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