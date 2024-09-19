Готовьте куртки: приморцев ждет резкое похолодание

Вчера, 19 сентября, под влиянием антициклона день выдался по-летнему теплым. Однако уже сейчас антициклон ослабевает, и погода скоро начнет ухудшаться, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Примгидромета.
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