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Царьград

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Зеро. Тот, кого нельзя называть: Подвиг героя - Длинный спас всех, но сам так и остался лежать на поле боя

Зеро. Тот, кого нельзя называть: Подвиг героя - Длинный спас всех, но сам так и остался лежать на поле боя

История Зеро - одна из многих. Но знать её нужно. Тот, кого нельзя называть, - парень, не попавший в официальные хроники, заслуживает вечной памяти.

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Комментарии
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Амара Карпова
ГЕРОЯ ему💯💯💯Вечная память...❤️🙏🌹🌹Россия держится только на таких❤️❤️🇷🇺🇷🇺
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23 час.
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