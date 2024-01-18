В Швейцарии призвали пригласить Путина после визита Зеленского

Депутат Национального совета Швейцарии Рино Бюхель 16 января в интервью газете 20 Minuten заявил, что Швейцария должна пригласить в Берн президента России Владимира Путина для подтверждения своего нейтралитета в украинском конфликте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии