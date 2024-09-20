Женщина освобождена полицией после нескольких часов удушения питоном

Полиция спасла женщину из Таиланда после того, как питон душил ее более двух часов. 64-летняя женщина, назвавшаяся Аром, мыла посуду дома на окраине столицы Таиланда, когда почувствовала несколько укусов на ноге, сказала она на видео, полученном полицией CNN, на котором запечатлено нападение.