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У знаменитого телеведущего Леонида Каневского обнаружили опухоль 

У знаменитого телеведущего Леонида Каневского обнаружили опухоль 

Известный актер театра и кино, Леонид Каневский, попал в беду. После многочисленных обследований врачи обнаружили у знаменитого актера и телеведущего Леонида Каневского подозрительную опухоль в районе малого таза.

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