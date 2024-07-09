У знаменитого телеведущего Леонида Каневского обнаружили опухоль 

Известный актер театра и кино, Леонид Каневский, попал в беду. После многочисленных обследований врачи обнаружили у знаменитого актера и телеведущего Леонида Каневского подозрительную опухоль в районе малого таза.
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