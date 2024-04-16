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Аргументы и Факты

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Рогов: украинским представителям нечего делать на Запорожской АЭС

Рогов: украинским представителям нечего делать на Запорожской АЭС

Представители Украины не должны появляться на Запорожской атомной электростанции. Причину обосновал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

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