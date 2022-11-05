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Майрбек Хасиев: «Нам было бы интересно возвращение Петра Яна в ACA. Но я уверен, что UFC его не отпустит»

Основатель лиги ACA Майрбек Хасиев поделился мнением насчет возможного возвращения Петра Яна из UFC. На UFC 280 в Абу-Даби россиянин проиграл раздельным решением судей Шону О’Мэлли.

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