Обвинившую британского принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу обнаружили мёртвой

Вирджинии Джуффре был 41 год, в последние годы она жила в Австралии.Правозащитница Вирджиния Джуффре, которая обвиняла британского принца Эндрю в изнасиловании, найдена мёртвой в своём доме в Австралии, сообщает NBC со ссылкой на её семью.
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