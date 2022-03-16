Варламов – 3-я звезда матча с «Вашингтоном» (3:4 Б): 29 отбитых бросков из 32, 3 сэйва в серии буллитов

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 29 бросков из 32 в игре чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4 Б) и был признан третьей звездой.
Популярные статьи
- В Москве состоится масштабный ледовый фестиваль при участии главных звезд фигурного катания
- Хайо Зеппельт: «Оправдания со стороны Валиевой, на мой взгляд, абсолютно не заслуживают доверия. WADA не поверила словам ее адвокатов»
- «Появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство – как глоток свежего воздуха». Загитова посетила балет «Баядерка»
Свежие комментарии