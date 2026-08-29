Самые ожидаемые российские сериалы осени 2026 года

Осень в российском сериальном производстве обещает быть неожиданно разнообразной. В новом сезоне есть всё, чего обычно ждут от большого телевидения и онлайн-кинотеатров: фантастика по Стругацким, криминальные истории, семейные саги, исторические драмы и возвращения сериалов, которые уже успели обзавестись собственной аудиторией.