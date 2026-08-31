Ускорители Falcon Heavy после запуска телескопа NASA вернулись на Землю

Оба ускорителя летали в космос не в первый раз SpaceX показала красивые фотографии посадки боковых ускорителей Falcon Heavy после запуска космического телескопа NASA Nancy Grace Roman Space Telescope.
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