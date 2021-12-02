Апелляционный суд американского округа Колумбия отказал бывшим акционерам ЮКОС по иску к России в 50 с лишним млрд долларов

Бывшие акционеры компании ЮКОС, которой на данный момент в официальных реестрах уже не существует, требуют от России (государства) компенсации в размере 50-ти с лишним млрд долларов.
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