Над Домом Шредера навис Черепня

В Петербурге угроза нависла над очередным историческим зданием - градозащитники уверены, что компания из дивизиона ГК "Красная Стрела" братьев Черепня, оставит от Дома Шредера лишь стены, используя предлог аварийности объекта.
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