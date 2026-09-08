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От правил до подарков: как в Твери учили первоклассников быть заметными на дороге

От правил до подарков: как в Твери учили первоклассников быть заметными на дороге

В Твери в рамках Месячника безопасности сотрудники Госавтоинспекции провели для первоклассников Гимназии № 12 познавательное мероприятие «Я — самый яркий пешеход!».

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