На первенствах России в прыжках в высоту житель Вязьмы Степан Веткин взял две медали

Спортсмен из смоленского райцентра показал лучший результат сезона в мире среди юниоров На прошедшем в Краснодаре первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров до 20 лет воспитанник спортивной школы Вязьмы Смоленской области Степан Веткин занял второе место в прыжках в высоту, показав результат в 224 см.
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