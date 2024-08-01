На первенствах России в прыжках в высоту житель Вязьмы Степан Веткин взял две медали

Спортсмен из смоленского райцентра показал лучший результат сезона в мире среди юниоров На прошедшем в Краснодаре первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров до 20 лет воспитанник спортивной школы Вязьмы Смоленской области Степан Веткин занял второе место в прыжках в высоту, показав результат в 224 см.