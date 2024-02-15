Разработчики “Смуты” показали таинственного человека-медведя Разработчики...

Разработчики “Смуты” показали таинственного человека-медведяРазработчики “Смуты” из Cyberia Nova опубликовали небольшой ролик, в котором показали таинственного человека-медведя – одного из противников, представленных в игре.
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