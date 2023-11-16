Строевой подряд: суд отправил в СИЗО вице-губернатора Самарской области

Бывшего первого вице-губернатора – врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова и врио министра строительства региона Михаила Асеева отправили в СИЗО — на два и один месяц соотвественно.
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