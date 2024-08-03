День памяти святой равноапостольной Марии Магдалины: что можно и нельзя делать 4 августа

Сегодня, 4 августа, христиане отмечают день святой Марии Магдалины, которая была одной из самых преданных последовательниц Иисуса Христа, впоследствии заслужившей стать первой, кому он явил весть о своем воскрешении.
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