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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Самарской области: «3-е поражение «Крыльев» подряд болельщиками расценивается как неуважение. Рассчитываю, что руководство клуба поработает над повышением ответственности тренеров и игроков» 

В субботу самарцы проиграли в гостях «Динамо» (1:4). «Результат «Крыльев» в сегодняшнем матче откровенно разочаровал.

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