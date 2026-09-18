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«Закладывать надо сухим»: садовод — о подготовке урожая к хранению, соседстве культур и температуре в погребе

«Закладывать надо сухим»: садовод — о подготовке урожая к хранению, соседстве культур и температуре в погребе

Сентябрь — время активного сбора урожая. В этот период дачникам важно не только вовремя убрать овощи и фрукты с грядок, но и правильно подготовить к хранению.

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