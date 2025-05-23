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Самому известному американскому университету запретили принимать иностранных студентов

Самому известному американскому университету запретили принимать иностранных студентов

Администрация Трампа заявила, что ограничивает возможности Гарвардского университета по приему иностранных студентов, и приказала иностранным студентам, уже обучающимся в университете, перевестись или потерять свой юридический статус .

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