Самому известному американскому университету запретили принимать иностранных студентов

Администрация Трампа заявила, что ограничивает возможности Гарвардского университета по приему иностранных студентов, и приказала иностранным студентам, уже обучающимся в университете, перевестись или потерять свой юридический статус .
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