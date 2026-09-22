Испания пригрозила вето на расширение ЕС из-за статуса каталонского языка

Вето на расширение Европейского Союза наложит Испания в Брюсселе, если каталонский, галисийский и баскский языки не получат официальный статус, заявил госсекретарь по делам ЕС Фернандо Сампедро 22 сентября на заседании Совета по общим вопросам.