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Испания пригрозила вето на расширение ЕС из-за статуса каталонского языка

Испания пригрозила вето на расширение ЕС из-за статуса каталонского языка

Вето на расширение Европейского Союза наложит Испания в Брюсселе, если каталонский, галисийский и баскский языки не получат официальный статус, заявил госсекретарь по делам ЕС Фернандо Сампедро 22 сентября на заседании Совета по общим вопросам.

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