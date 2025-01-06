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Всё о женщинах

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Зима стилю не помеха: 7 простых идей для модных образов в холода

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Суровый мороз — не помеха, а вызов! Проще застегнуться на все пуговицы и утонуть в капюшоне, но мы предлагаем семь более сложных и продуманных образов на каждый день, в которых вы и не замерзнете, и будете выглядеть стильно.

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