Фон дер Ляйен: для отмены пошлин США на экспорт ЕС потребуется время

Для достижения сделки по отмене пошлин США на европейские товары потребуется время. Об этом 25 мая заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонной беседы с американским президентом Дональдом Трампом.
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