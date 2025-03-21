Илон Маск пообещал засудить сотрудников Пентагона

ВЧ

Валерий Чикунов

Трамп и Маск исключительно правильно делают проводя ауди по всем ведомствам . Это продуктивно скажется на их экономике страны , хотя мы понимаем , то это тоже является скрытым прикрытием в основных планах США . Но если наложить кальку на все проделки их прошлого правления, что Обамы,что Байден , то увидим , что они практически ничем не отличаются от действий наших многих чиновников , быстро адаптировавшихся к их способам воровства из кормушки государства , так почему в наших условиях бесконтрольности не творить подобное и делают же почти безнаказанно. Только и смотришь в прессе идут посадки таких вельможь и по таким астрономическим суммам , что диву даёшься . Не понятно , что разве только для этого отменили смертную казнь ?