Путин призвал поддерживать ветеранов СВО, идущих на выборы

Ветераны, идущие в большую политику — это не просто новость. Это слом привычного шаблона. Недавно на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым президент Владимир Путин дал четкий сигнал: «Поддержите их».
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