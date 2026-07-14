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Мировое обозрение

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Путин призвал поддерживать ветеранов СВО, идущих на выборы

Ветераны, идущие в большую политику — это не просто новость. Это слом привычного шаблона. Недавно на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым президент Владимир Путин дал четкий сигнал: «Поддержите их».

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