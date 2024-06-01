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Трамп обещал «снести» Москву и Пекин. ОПЕК близка к распаду: русские, арабы и казахи обманывают друг друга

Трамп обещал «снести» Москву и Пекин. ОПЕК близка к распаду: русские, арабы и казахи обманывают друг друга

На этом фоне встреча Дональда Трампа с потенциальными спонсорами его предвыборной кампании стала поистине драматической, когда кандидат на пост президента США внезапно заявил о возможных военных действиях против Москвы и Пекина.

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Комментарии
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Лев Добрый
Дональд, а чем ты хочешь сделать это, наверное супер-пупур языком? 😜👈😀
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15 час.
МЕ
Михаил Е
Моет скинемся на батарейки самоходному деду? Пущай ползает пока 😆
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15 час.

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