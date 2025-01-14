Не ешьте это на завтрак: медики называли самые опасные блюда

Советы дали американские ученые. Не все продукты подходят для первого приема пищи. Как показало исследование, проведенное учеными из клиники Кливленда в Огайо (США), для завтрака не годятся пончики и бутерброды с колбасой, пишет АБН24.
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