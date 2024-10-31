Во Владивостоке введут туристический налог

Власти Владивостока с 1 ноября 2025 года вводят туристический налог. Согласно документу, принятому депутатами гордумы Владивостока, установлены следующие налоговые ставки: в 2025 году — 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы.