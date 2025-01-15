Кучеров набрал полезность «минус 4» против «Бостона», но сделал передачу и продлил серию с очками до 6 матчей

«Тампа» проиграла «Бостону» (2:6) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей во втором периоде, когда стал одним из ассистентов гола Виктора Хедмана.
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