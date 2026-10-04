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Царьград

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Александр Мясников вдохновил дочь Полину любовью к жизни

Александр Мясников вдохновил дочь Полину любовью к жизни

Александр Мясников, известный врач и телеведущий, стал примером для дочери Полины. В интервью "Вестям" она отметила, что хочет сохранить любовь к жизни, как и отец.

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