Александр Мясников вдохновил дочь Полину любовью к жизни

Александр Мясников, известный врач и телеведущий, стал примером для дочери Полины. В интервью "Вестям" она отметила, что хочет сохранить любовь к жизни, как и отец.
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